Mint írtuk, a bíróság elutasította Mischinger Péter perindítási kérelmét, miután a realitysztár elmulasztotta befizetni a 10 ezer forintos eljárási díjat.

A korábbi exatlonista Szorcsik Vikit perelte volna be rágalmazásért és becsületsértésért, miután a Farm VIP-ben szóváltásba keveredtek, és a színésznő azt mondta, fél a férfitól, attól, hogy fizikailag bántalmazza. "Nem akarok innen úgy kimenni, hogy egy vasvilla van a hátamban, mert őt éppen rossz pillanatban kapom el" – hangzott el a műsorban.

Szorcsik Viki a bíróság döntése után először és utoljára nyilatkozott az ügyről: "Eddig is méltatlannak tartottam az egészet, és most is. Ugyanis bár hivatalosan nem is volt ügyem, mert soha még egy értesítést sem kaptam róla, mégis sokan azt írták: megúsztam! Röviden: Mischinger Péter megint vesztett! Számomra mindegy, hogy eljárási hibája miatt vagy anyagi jogilag veszített. A kudarc az kudarc. Nincs eljárás. Ebben a méltatlan ügyben nem én voltam a kezdeményező, aktív fél. Azt viszont leszögezem, hogy nem úsztam meg semmit! Méltatlan volt az a szereplési vágy, likegyűjtés és a Farm VIP műsorral kapcsolatos hadjárat, amelyet lefolytatott ellenem. Egyszerűen párbajképtelen viselkedésnek tartottam egy nővel szemben ezt a magatartást, ezért sem vettem részt ebben a médiafelhajtásban, de nem tűröm tovább a személyem elleni lejárató és hazugság kampányt, lassan egy éve!" – mondta a Ripostnak.