Hétfőn indul a TV2-n a Kőgazdag fiatalok, amelynek címszereplői már a műsor előtt borzolják a kedélyeket a nyilatkozataikkal, és az előzetes alapján az adásokban is számíthatunk tőlük pár botrányra. A friss videóban látható, amint a TikTok-csatornáján amúgy is törő-zúzó PSG Ogli kidob az ablakon egy tévét, Szandi pedig annyira összeveszik A Nagy Őben is látott Mettával, hogy a medencébe löki. Nézze meg, mire számíthat!