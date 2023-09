Antal Nimród mára kultikussá vált filmje, a Kontroll idén húszéves, ennek apropójából több koncerttel és vetítéssel is készülnek idén a rajongók számára. A 2003-as film hatalmas sikert aratott Magyarországon és külföldön egyaránt, most Milkovics Mátyás, a film zeneszerzője meglepő részleteket árult el az Origónak arról, hogyan készült a Kontroll, és ő maga hogyan emlékszik vissza erre az időszakra.

Milkovics Mátyás 1998-ban alapította meg a NEO zenekart, akik az akkoriban egyre népszerűbb elektronikus műfajban alkottak. A Kontroll előtt főleg az elektronikus stílus iránt érdeklődők között voltak igazán népszerűek, majd 2003-ban a filmhez készült album nem várt sikert hozott a zenekarnak, hiszen még az országhatáron túl is rengetegen rajongtak mind a filmért, mind az albumért. A NEO eredeti felálláshoz képest mára sokat változott, jelenleg Izsó Bogi énekesnővel, és például a kontrollos koncerteken Lovas András szitárossal, valamint Szilágyi Áron dorombossal egészül ki a zenekar, de Milkovics csak előre tekint és mindig újban gondolkodik.

Persze nagyon örül annak, hogy a Kontroll és a hozzá készült dalok a mai napig ilyen nagy érdeklődésnek örvendenek. Nem meglepő, hiszen akkoriban nemcsak Magyarországon, hanem a környező országokban is hatalmas sikereket aratott a film és a zene is, folyamatosan turnéztak Európában, eljutottak például Angliába, Németországba, Belgiumba, Lengyelországba is.

Akkoriban nem nagyon volt példa arra, hogy egy magyar film, vagy akár egy zenei album világszintű sikereket ért volna el. A CD-s korszakban ez még nagy szó volt. Ma már különböző streamingplatformokra könnyen felkerülhet a zenéd és a világ bármely pontján hallgathatóvá válik" - kezdte Milkovics Mátyás az Origónak, aki szerint így sokkal szélesebb körhöz eljutott ez a zenei műfaj, egyre szélesebb körben ismerkedhet a hallgatóság vele, mint korábban.

A zeneszerző visszaemlékezése szerint szinte a véletlennek köszönhette, hogy megismerkedett annak idején a Kontroll rendezőjével, Antal Nimróddal, aki azóta már Amerikában építi a karrierjét. Egy klipforgatáson találkoztak, ahol kiderült, hogy az akkor még kezdő rendező nagy rajongója a NEO-nak, majd félrehívta a zeneszerzőt és elmondta, hogy az első filmjének forgatására készül és szeretné, ha a NEO írná a zenéjét.

Milkovicsnak és zenekarának is nagyon tetszett a film forgatókönyve és azonnal igent mondtak rá, majd eltelt pár év, mire sikerült összehozni a film megvalósításához szükséges feltételeket. A NEO és a rendező rögtön egy hullámhosszon voltak, kötöttségek és elvárások nélkül akartak alkotni, ezért ők maguk sem gondolták, hogy ekkora és maradandó sikereket aratnak majd a Kontrollal.

Szerintem mi is és Nimród is önfeledten alkottunk, egyikünknek sem volt szempont az, hogy mit lehet és mit nem, mi szerettük és ez volt a lényeg. És nem, abszolút nem gondoltuk, hogy ekkora siker lesz – emlékezik vissza Milkovics Mátyás, aki annak ellenére, hogy minden nap megkapta a film egyes jeleneteinek próbavágatait, a forgatókönyvet, mégis többször lement az éjszakai forgatásokra, melyek a metró üzemzárása után kezdődtek. Számára fontos volt, hogy saját szemével is lássa a helyszínt, a színészeket, a stábot és érezze az események különleges atmoszféráját.

A Kontroll szereplőgárdája is nagyon ígéretes volt, sokak számára meghozta az áttörést. A főszereplők Csányi Sándor, Mucsi Zoltán, Pindroch Csaba, Badár Sándor, Nagy Zsolt, Balla Eszter és Kovács Lajos voltak, akik remekül játszották a furcsa BKV-ellenőröket, és a sok esetben annál is furcsább utasokat. Számukra a forgatás sem volt veszélytelen, hiszen volt, hogy a metróalagutakban kellett futni a szereplőknek, miközben egy dízel vontató húzta a kamerát, akár meg is fulladhattak volna. A furcsa és egyedi hangulatú Kontroll sikeréért azonban mindent beleadtak, ezért is lehetséges, hogy húsz évvel később hatalmas sikernek örvend.

Alapvetően a Kontroll mindannyiunknak egyfajta önmegvalósítás, önkifejezés volt, ami sok nézővel rezonált és ez egy igazi ajándék az alkotóknak. Még nem volt időnk nosztalgiázni ezen, hiszen előre tekintünk, de nagyon jó érzés, hogy még 20 évvel a film után is összehozza az embereket, megmozgatja őket, beszélnek róla. Zenészként azt mondom, hogy ezért érdemes az egészet csinálni" – mondta a zeneszerző.

Idén több helyen is megemlékeztek a Kontrollról, több vetítés, vagy vetítéssel egybekötött koncert is volt a huszadik évforduló tiszteletére. Először a júniusi Metrófesztiválon kedveskedtek a budapesti hármas metrón utazóknak, a Nagyvárad tér állomáson lépett fel a NEO zenekar, akik elképesztő módon idézték meg a film hangulatát. Majd a miskolci CineFesten is fellépett Milkovics Mátyás és zenekara, ahol a film vetítését követően annak zenéit játszották.

Bár elmondása szerint idén már nem lesz hasonló programjuk, de koncertjeiken mindig felcsendülnek a Kontrollhoz írt dalok is, így aki lemaradt volna, még hallhatja élőben a filmhez készült zenéket. Milkovics elárulta, hogy jelenleg is új albumon dolgozik, a következő évre nagy meglepetéseket tartogat az elektronikus zene kedvelőinek.