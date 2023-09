Csocsesz nagyon boldog új párja, Angéla oldalán. Nemrég együtt kezdtek fogyókúrázni, és orvosi szűrésekre is járnak. Az énekes eredményei tökéletesek, de a fülzúgását teljesen megszüntetni nem tudják, ami szédüléssel kezdődött.

Bármit csináltam, szédültem, de úgy, mint aki épp akkor szállt le a ringlispílről. Semmit nem tudtam csinálni, csak feküdtem, de még akkor is forgott a világ, nagyon ijesztő volt. Aztán egyszer csak magától elmúlt, de megjelent a fülzúgás. Természetesen kivizsgáltattam magam, ám mindent rendben találtak. Az orvos azt mondta, talán egy csigolyám meszesedik, az okozza a szédülést" – kezdte a Blikknek Csocsesz. A fülzúgás azóta is kínozza, a szédülés pedig rohamokban szokott jelentkezni.

"Jártam már mindenféle orvosnál ezzel a problémával. Voltam fül-orr gégésznél, szédülésspecialistánál, hallásszakértőnél. Senki nem talált olyan eltérést, amely magyarázná a problémát. Az első eset után egy kicsit megnyugodtam, mert vagy hat évig nem jött elő újra a szédülés, de aztán megint rám tört. A fülzúgás gyakrabban jön elő, de azzal együtt tudok élni. A szédülés azonban nagyon kellemetlen és ijesztő is. Volt olyan orvos, aki azt mondta, a stressz okozhatja, ezért felírt Xanaxot, hogy szedjem, amikor újra jelentkezik. Ám hiába szedtem, nem múlt el, cserébe még kótyagos is lettem a gyógyszertől, úgyhogy nem erőltettem ezt a terápiát" – magyarázta az énekes. Szerinte pánikrohamai vannak ilyenkor.

Nem vagyok egy pánikolós típus, de hát tudjuk, hogy a pánikbetegség nem is ezt jelenti szó szerint. Én már csak erre tudok tippelni, és reménykedem, hogy a legutóbbi, fél évvel ezelőtti roham volt az utolsó. A fülem most is zúg, de már annyira megszoktam, hogy szinte észre sem veszem. Lehet, hogy van összefüggés, bár amikor sokkal kevesebbet nyomott alattam a mérleg, akkor is előjött a szédülés. Mindenesetre ártani nem árthat, és bár minden laborértékem tökéletes, azért szeretnék jobban odafigyelni magamra."

Nemcsak magára vigyáz, Angélára is, akinek volt egy autóbalesete és egy ideig nem sportolhatott intenzíven.

"Nagyon büszke vagyok rá, tizenkét kilótól szabadult meg. Inspirál, ahogy látom, milyen kitartó, és bár mindig azt mondja, így is tetszem neki, amint vége lesz ennek a mozgalmas időszaknak, én is csatlakozom hozzá" – jelentette ki Csocsesz.