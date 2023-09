Ilyen az élet címmel új műsor indult a Palikék Világa by Manna-csatornán, az első adás vendégei az ifjú házasok, Tóth Vera és Pauli Zoltán voltak. A beszélgetés során szóba kerültek Tóth Gabiék is, és kiderült, hogy ők továbbra is tartják a kapcsolatot Krausz Gáborral.