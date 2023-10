Mint írtuk, válik Som-Balogh Edina: a Mokkának az okokról is beszámolt. "Ez egy nagy szerelemnek indult... nehéz erről beszélni most. Mi a gyerekkel voltunk éjjel-nappal, pedig sokan mondták, miért nem megyünk néha el kettesben. Otthon lenni folyton, az sem egyszerű, mi pedig reggeltől estig együtt voltunk. Ennek van egy nagyon jó és egy nagyon rossz oldala is" - mondta a színésznő.

Az elmúlt pár évben Edina édesanyja, illetve a férje apja is meghalt, ezt az utat, a gyász fázisait pedig egymás mellett járták be, nem együtt - vélte a volt szépségkirálynő.