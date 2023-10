Pap Dorci az Exatlonban tűnt fel először, majd a Dancing with the Stars tavalyi évadában is egészen a döntőig jutott. A TV2 szexi sztárja a napokban Cipruson pihen, onnan mutogat magáról bikinis képeket. Az ideje nagy részét a vízparton és a medence szélén tölti, tökéletes alakját pedig bátran mutogatja az Instagram-oldalán.