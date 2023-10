2003 őszén indult a hazai kereskedelmi tévézés egyik emlékezetes és fontos műsora a TV2-n, a Megasztár, amely aztán olyan - ma is aktív - előadókat adott a hazai popzenének, mint Tóth Vera, Tóth Gabi, Oláh Ibolya,Rúzsa Magdi, Radics Gigi. Az első széria döntősei közül ketten is levetkőztek pár éven belül: kellett a pénz vagy a karrier miatt volt fontos a meztelenkedés? Mára szinte mindegy, előkerültek a képek, mutatjuk!

A hazai tévés tehetségkutatók után többen voltak, akik meztelenre vetkőztek felkérésre vagy csak önszorgalomból - persze nem a győztesek dobták le magukról a ruhát. Az első évadból ketten is úgy döntöttek, hogy a pénzért és a népszerűségért megmutatják magukat meztelenül, lássuk is őket!

Galambos Dorina

Mint ismert, az első Megasztárból jóformán mindenki a popszakmában tevékenykedik azóta is. Dorina fiatal, lázadó nőként érkezett a show-ban, a zsűritag Pély Barna pedig már akkor kinézte, később pedig sok éven át párt alkottak, feleségül is vette. Nagyon egyformák vagyunk Macikával. Szinte mindenben hasonlóan gondolkodunk, még a szex terén is. Általában egyszerre kattanunk rá a dologra, függetlenül a napszaktól vagy a helyszíntől. Nyitottak vagyunk mind a ketten, de csak egy bizonyos határig. Azt már az elején megbeszéltük, hogy harmadik személynek nincs helye az ágyunkban, mert akkor egy valaki mindig unatkozna, ráadásul megmérgezné a kapcsolatunkat" - mondta a szexről Galambos Dorina sok évvel ezelőtt.

A szerelmesek állítólag az első, közösen töltött éjszaka után két héttel össze is költöztek. Utána sokáig egyetlen napot sem töltöttek egymástól távol. "Két napnál tovább nem bírjuk szex nélkül. De már aludni sem tudunk külön. Ha vidéken van koncertje, inkább ébren maradok hajnalig, amíg haza nem ér, csak ne aludjon ott. Amióta ismerem, észre sem veszek más pasikat. Szeretek mindenkivel eltársalogni, de nem érdekel senki úgy, mint férfi. Csak Macika van a szemem előtt" - magyarázta.

