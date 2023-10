Október 9-én indul az új évad a TV2 párkereső műsorából, A Nagy Őből, ezúttal a milliárdos Jákob Zoltánért küzd majd tizenhét nő – akik közül kettő már a beköltözéskor egymásnak esett, jól meg is rángatták egymást.

A műsorban korábban már látott, Árpa Attiláért is versengő Virág a maga keresetlen modorában beleszólt Zoltán egyik privát beszélgetésébe, a másik fél, Nati azonban nem hagyta annyiban. Rövid szóváltás után lökdösődés kezdődött a két nő között, ahogy az első adásban majd láthatják a nézők.

"Az tetszik, hogy harcolnak értem a lányok, és bírom az amazonokat is. Ez a kis civakodás még nem lépte át azt a határt, ami már elfogadhatatlan, ezért nem is fogtam egyikőjük pártját sem, és nem is estek ki a szívemből. Annyi biztos, hogy egyiküket sem haragítanám magamra szívesen" – mondta Jákob Zoltán az esetről a Borsnak.