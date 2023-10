A szőke lány Tóth Dávid egyik Nagy Ő-jelöltje volt, de végül nem ő lett a kiválasztott. Később feltűnt a Farm VIP-ben, ahol bebizonyította, hogy nem törik le a műkörme, ha fizikai munkáról van szó, többen megkedvelték a TV2 műsorában. Később egy új oldalát is megmutatta, a magánélete és az anyagi helyzete volt a fő téma a Kőgazdag fiatalokban.

"18 évesen feküdtem kés alá először, de már sokkal hamarabb tudtam, hogy lesz műtétem. Hát figyelj, nekem muszáj volt: egyrészt akkora volt az orrom, hogy ha kimentem a teraszra kiálltam azt hitték, könyököklök. Egy férfinak lehet, hogy sármos, de nekem nem tetszett. Felső testem olyan volt, mint egy pubertáló kisfiúé, nem érzetem magam nőiesnek... Most elég, így is rengeteget költöttem már a testemre, kicsit szégyellem is magam, hogy egy budapesti lakás árát elplasztikáztam. Jobb dolgokra is mehetett volna az az összeg. Közel egy budapesti szoba-konyha ára benne van már. Csak az orromat ötször kellett műteni. Azt hagyjuk, hogy miért. De ötször futottunk neki"- mondta most egy podcastben.



