A Blikknek adott interjújában mesélt gyerekkoráról Sturi Szergej. Úgy fogalmazott, édesanyja tette azzá, aki ma.

Egyik oldalról szerintem édesanyám nagyon jó nevelése, a másik oldalról pedig az ő halála. Nálam az egy vízválasztó pont volt, ott nagyon határozott és kemény lettem, és azóta keveseket és nehezen engedek közel magamhoz" – magyarázta a TikTokker, akit majdnem háromszázezren követnek. Mint mondta, anyukája halála előtt sokkal nyitottabb volt.

"Valahogy mindig a középpontban voltam, kíváncsiak voltak rám az emberek. Jó sportoló voltam, jó tanuló, de közben egy vagány srác. Ez most sem változott, csak a körülmények miatt keményebbé váltam... Akkor kevés lehetősége volt az embernek Ukrajnában: vagy bűnöző lett vagy három műszakban dolgozott. Ezek az opciók voltak. Édesanyám viszont azt választotta, hogy megpróbál külföldre menni, ezért ideköltözött, és Nyíregyházán kapott is egy szerződést. Én egy évig anyu nélkül voltam, utána jöttünk át mi is a testvéreimmel" – mondta Sturi Szergej, aki meglehetősen temperamentumos a VIASAT3 Szingli vagy svindli című műsorában.