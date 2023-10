A Miss Balatonon is döntőbe jutott Mészáros Petra főleg a SuperTV2 nézőinek lehet ismerős, hiszen nemrég megnyerte a Money or Love című realityt. Jó taktikai érzék kell egy többhetes valóságshow megnyeréséhez, de úgy tűnik, ez naivitással is párosul, mert rákattintott egy ismeretlen helyről jött linkre, majd elvesztette minden hozzáférését az oldalaihoz. Csak az Instagramon 53 ezren követik, ami már kereskedelmileg is értelmezhető szám.

Végül sikerült visszaszereznie az oldalait, erről is beszélt Insta-sztoriban. "Kriptovalutás sz.rokat osztottak meg az oldalamon, de ez engem nem érdekel, magasan sz.rok rá. Amúgy pedig nem tudom, mi vagy, ki voltál, de nagyon rossz emberrel kezdtél ki, velem nem éri meg b.szakodni!" - fenyegette meg az internetes csalót.