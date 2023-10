Szalai Vivien élete legfelhőtlenebb időszakát éli . Mind a munkájában, mind a magánéletében úgy alakultak a dolgok, ahogy mindig is szerette volna. Férjével már több mint egy éve házasok, a TV2 hírigazgatói szerepét pedig már hét éve tölti be. Hogy miről álmodott kislányként, és hogyan nevelte édesanyja, arról most bővebben beszélt.

Szalai Vivien nagyon szerencsésnek érzi magát. Többek között erról beszélt az Elle magazinnak adott interjújában, aminek ő van a címlapján.

Óriási szerencsém van, mivel hamar megtaláltam azt a munkát, amit szeretek is csinálni, azt gondolom, hogy van is benne tehetségem, és fel lehetett rá építeni egy biztos egzisztenciát. Olyannyira az álmaimat élem, hogy tizenkét-tizenhárom éves lehettem, amikor nagymamám munkahelyén az akkori újságokból kivágogattunk cikkeket a legjobb gyerekkori barátommal, és Diák Aktuál néven újságot szerkesztettünk. Ekkortól kezdve én írni szerettem volna, és újságot készíteni. Ez az elhatározásom csak egy rövidebb időszakra ingott meg, a jogi kar miatt, ahová felvettek, azonban végül átjelentkeztem a bölcsészkarra. Lényegében tehát igen, egy sikeres médiás karrierről álmodtam kislányként is" – mondta Szalai Vivien, akinek nem kellett sokat várnia arra, hogy újságíró legyen. Egy véletlen nyári találkozásnak köszönhetően kapott egy remek lehetőséget.

"Az anyukám összefutott a gimnáziumi legjobb barátnőjével, egy akkori sztárújságíróval. Én akkor már szerettem volna dolgozni – autót szerettem volna venni, arra gyűjtöttem –, és úgy alakult a beszélgetés, hogy nyári munkaként elkezdtem az akkori Színes Bulvárnak – a későbbi Borsnak – cikkeket fordítgatni angolról és németről. Magával ragadott ez a világ, és a nyári gyakornokság után fel is ajánlottak egy pozíciót, amit elfogadtam, és azóta is a médiában dolgozom" – magyarázta a TV2 hírigazgatója. Mint mondta, abban is szerencséje volt, hogy már gyerekkorában járta a világot.

Egy nagyon konzervatív családban nőttem föl, ahol a hagyományos értékek rendkívül fontosak voltak. Apukám sokat volt külföldön annak érdekében, hogy biztos egzisztenciát tudjon teremteni a családnak, és szerencsére sok helyre vele mehettünk. Az viszont kétségtelen, hogy emiatt nem volt folyamatosan jelen az életemben, a válásuk után pedig még kevésbé. Ezért is van anyukámmal iszonyú erős, a mai napig tartó szimbiózisunk. Ennek voltak mellékhatásai is, például nagyon nehezen szoktam be az iskolába. Az első félévben konkrétan kiálltam az iskola elé, és vártam, hogy anyukám jöjjön értem. Nem is tanultam meg időben olvasni. Aztán kaptam két pofont, és onnantól fogva kitűnő tanuló voltam tizenkét évig. Ez konkrétan így történt."

A televíziós édesanyja rendkívül szigorú volt, de ennek felnőtt fejjel lánya csak a pozitív hozadékát látja. Ettől lett ő az, aki.

"Borzasztó erős személyiség, aki minden szituációban képes hideg fejjel gondolkodni. Ő nyitotta ki előttem a világot. Sokat olvasott, rengeteget beszélgettünk, és végtelen számú történetet mesélt. Mi úgy jártunk nyaralni, hogy elmentünk, mondjuk, Olaszországba egy hétre a tengerpartra, de közben, illetve utána bejártuk az olasz városokat is. Ha például Ravennába mentünk, akkor kaptam fagyit, ha fel tudtam mondani, kinek a sírja van ott. Mindez nagyon érdeklődővé és fogékonnyá tett a világ dolgai iránt, igaz, ezzel ki is lógtam az általános iskolai közegből, ahol sikk volt rossz tanulónak lenni. Anyukám borzasztóan teljesítményorientált volt, bár ezt gyerekként úgy éltem meg, hogy nem önmagamért szeret, hanem csak akkor, ha ötöst hozok haza, ha kiemelkedően teljesítek. Mindig feltételekhez volt kötve a szeretet. Felnőtt fejjel aztán rájöttem, milyen borzasztó hálás is lehetek neki" – sorolta Szalai Vivien, aki valójában most már Gecse Vivien. Férjével tavaly szeptemberben házasodtak össze.