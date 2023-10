Jennifer Aniston 54 évesen teljesen meztelenre vetkőzött jelenlegi sorozatában, a The Morning Show-ban, de a Jóbarátok többi színésznőjét is láthattuk már itt-ott ruha nélkül. A három főszereplő viszonylag kevés merész jelenetet vállalt a karrierje során, összeállításunkban azonban a széria néhány női mellékszereplőjét is megnézheti meztelenül.