Már legalább fél éve tartja magát a pletyka, hogy Marics Peti és Kovács Gyopár egy párt alkotnak, annak ellenére is, hogy előbbi épp a Dancing with the Starsban szerepel, utóbbi pedig a kecskeméti színházban dolgozik.

Követőik most újabb bizonyítékot véltek felfedezni, Kovács Gyopár ugyanis nemrég egy olyan képet osztott meg az Instagramon, amelyen Valkusz Milán barátnőjével, Petrával látható – Valkusz pedig Marics Peti zenésztársa, a ValMar másik fele.

"(Tóth) Andi is jóban volt Petrával nagyon, nem meglepő, hogy Gyopár is. Szóval amíg ők jóban vannak, Maricsék is együtt vannak" – írta valaki a Redditen. "Nyilván Andi addig volt jóban Petrával, amíg együtt volt Mariccsal. Ergo Gyopival is ez a helyzet szerintem" – idézett egy másik kommentet a Bors.