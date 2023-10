Az utóbbi időkben egyre több megdöbbentő szakításról hallani, úgy mint Király Viktor és felesége, Tóth Gabi és Krausz Gábor, Will Smith és felesége, most pedig Meryl Streep és Don Gummer válása lepte meg a nyilvánosságot. Azonban az utóbbin nehéz lenne túltenni, ugyanis 45 év házasság után döntött úgy a színésznő és szobrász férje, hogy külön utakon folytatják.

Streep sokkolta a nyilvánosságot, ugyanis bevallotta, már több mint hat éve külön élnek egymástól Gummerrel, akitől négy gyereke született a hosszú házasságuk ideje alatt. Azóta már öt unokájuk is született, így kénytelenek tartani a kapcsolatot egymással.

Meryl Streep elárulta, hogy a válás ellenére is jó kapcsolatban maradtak, nemcsak a család miatt, hanem mert bár elmúltak az érzelmek de fontosak egymás számára, és törődnek egymással továbbra is. A házaspár 1978-ban találkozott először, a színésznő bátyja mutatta be őket egymásnak, majd hamarosan össze is költöztek és megházasodtak.