A Maneskin megaslágerére paso doblézott Szabó András Csuti és Tóth Katica a Dancing with the Starsban, a produkció végén pedig nem csak Kulcsár Edina volt férje kapott dicséretet, de a profi táncos elképesztően szexi szettje is. Az egyébként visszafogott táncosnő csodásan nézett ki a színpadon, a szegecses bőrruha nem sokat takart a tökéletes testéből a heves tánc közben.