"Nem tudom, a szüléskor mi történt az életünkben, de utána valamit találtam otthon az iPaden. Miközben szültem, gyermekem édesapja egy másik nőnek küldött képet magáról és a gyermekünkről. Ott volt más beszélgetés is, de írta azt is, hogy most végzett a kórházban, most tud kiszökni onnan. Ezután romlott meg a kapcsolatunk. Azt nem tudom, mi volt utána, de valószínűleg találkoztak" - mondta Berki Mazsi Hajdú Péter műsorában.

Azt is megemlítette, hogy ismeri a hölgyet, ugyanis az egyik üzleti partnere volt. Állítása szerint amíg ő kórházban volt a kislányával, addig Berki feltehetően a szeretőjével töltötte az időt.

Nem beszéltem róla a mai napig, de nagyon nagy szívfájdalmam volt, hogy amikor megszületett Emma, az első nap elment valahova, majd visszajött estére, majd másnap eltűnt a kórházból, és vissza sem jött.

Plusz egy napot benn maradtam a kórházban, mert nem értem őt el telefonon. Egyedül, a nyitott sebemmel pakoltam össze kettőnk cuccát és Emmát, és egyedül is vittem ki" - mesélte.

Arra nem tért ki, hogy ki a titokzatos nő, de a Ripost utánajárt a történetnek.

Már a kislányuk születése előtt is voltak hullámvölgyek, de a pokol csak azután szabadult el, hogy Emma a világra jött. A megcsalás csak egy gond volt a sok közül, de az is igaz, hogy a kapcsolatuk végére ez tette a pontot. Pont, mint Pamelánál...

– kezdte a lapnak egy neve elhallgatását kérő ismerős, aki pár információt is megosztott Berki Krisztián szeretőjéről.