Az Omega új énekese Kóbor Jánosról beszélt

Az együttes új énekese, Schrott Péter kiemelte, hogy habár felnéz Kóbor Jánosra, semmiképp nem szerette volna koppintani a legendás zenészt.

"Kérés volt, hogy semmiképp se utánozzam Meckyt. Sem mozgásban, sem hangban: ezt nem is lehet. De ha meg is közelíteném ezt az egyediséget, amit ő alkotott, az is csak halvány utánzat lenne" - idézte a Bors.