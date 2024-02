Drámai változás: már rá sem lehet ismerni a drogfüggő Mary-Kate Olsenre

Molnár Gusztáv a mai napig arról győzködi az embereket, hogy leszokott, de többször is gyanúsan viselkedett. Tavaly karácsonykor egy szemtanú állítása szerint felismerte a színészt, amikor azt a mentő szállította el a toxikológiára, mert annyit ivott. Ő ezt azóta is tagadja, de egyfolytában magát sajnáltatja a helyzete miatt; hol azért, mert nincs pénze, hol azért, mert másokat okol azért, amiért idáig jutott. Legutóbb arról számolt be, hogy Szlovákiában kezd új életet, mivel itthon nem kap szerepeket és nincs pénze, valamint arról, hogy újra szerelmes, de túl sokat nem árult el a titokzatos nőről.