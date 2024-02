Esztergályos Cecília Szurdi Miklósról az Origónak: Ez több volt, mint barátság

Esztergályos Cecília és a Família Kft. című sorozat egykori színészei a mai napig jó kapcsolatot ápolnak egymással, időről időre összejöveteleket is tartanak, hogy személyesen is tudjanak találkozni. A Kossuth-díjas művésznő elmondása szerint nemrég is volt egy hasonló összejövetel, ahová meghívták Szurdi Miklóst is, de egészségi állapota miatt sajnos már nem tudott részt venni az eseményen. Esztergályos Cecília és kollégái bár tudták, hogy Szurdi nagyon beteg, mégis nagyon lesújtotta őket a halálhíre, a színésznő lapunknak elárulta, hogyan emlékszik vissza rá, és milyen embernek ismerte meg őt.

Szurdi Miklós rendezte a Família Kft. című sorozatot, ami a kilencvenes években hatalmas siker volt

Fotó: Csonka András Instagram