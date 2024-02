Fodor Zsóka szerint Várkonyi András megalázta őt

Mint írtuk, összeveszett és nem áll egymással szóba az egykori Vili bácsi és Magdi anyus, az ismert szappanoperea két volt szereplője. "Ősszel történt. Le volt kötve két olyan előadásunk is, amit a Zsóka nemcsak nekem, hanem a szervezőnek is letagadott. Azt mondta, nem keresték meg, pedig még kérdezte is, hogy ugye, ezek nem falunapok, mert azokat nem szereti. A szervező mondta, hogy ezek rendes színházi előadások. Majd Százhalombattán és Mátészalkán sem jelent meg. Én ott voltam, vártam a kezdést, a nézők már bent ültek.

Zsóka pedig nem jött, hiába ment hozzá a sofőr.