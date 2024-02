Hatalmas botrányt okozott Pedro Pascal: részegen, trágárkodva állt a színpadra

Az idei SAG-gála, azaz a Screen Actors Guild-díjátadó tartogatott bőven meglepetéseket, de a legemlékezetesebb Pedro Pascal beszéde volt, ami egyáltalán nem mondható rendhagyónak, ugyanis a színész bódult állapotban lépett a színpadra. A The Last of Us című sorozat főszereplője a beszédében elismerte, hogy rengeteget ivott.

Vágólapra másolva!

Idén rendezték meg harmincadik alkalommal a neves SAG-gálát, melyet szombaton tartottak a Los Angeles-i Shrine Auditorium & Expo Hallban, melyet a Netflix közvetített élőben, reklámok nélkül. Az SAG-díj egy filmes elismerés, egy filmes díj, melyet az SAG-AFRA, egy amerikai színészszakszervezet ítél oda az általa legjobbnak tartott filmes, illetve főműsoridőben sugárzott televíziós alakításokért. Szombat este rendezték Los Angelesben a harmincadik SAG-díjátadót

Fotó: Just Jared Instagram

A díjazottak névsora nagyjából megegyezik a Golden Globe és az Emmy díjazottak névsorával, azonban a dráma sorozatban nyújtott legjobb férfi színészi alakításért járó díjat ezúttal nem Kieran Culkin vehette át, hanem Pedro Pascal, az HBO The Last of Us című, népszerű posztapokaliptikus sorozat főszerepéért. A színész maga sem számított arra, hogy ezt a díjat bezsebelheti, ezért saját bevallása szerint úgy gondolta, nyugodtan berúghat, mert úgysem kell színpadra állnia, de tévedett. Egy kicsit részeg vagyok. Azt gondoltam berúghatok - mondta a 48 éves, chilei származású színész, aki könnyeivel küszködve mondott köszönetet az HBO-nak a lehetőségért, majd üvöltözni kezdett.

Teljesen bolondot csinálok magamból, de nagyon köszönöm!... Már 1999 óta a csapat tagja vagyok, szóval ez egy k*baszottul nagy elismerés. Ami pedig a többi jelöltet illeti, ebben a pillanatban egyikőtök nevére sem emlékszem" - magyarázkodott részegen a színész, akit türelemmel nézett a közönség, miközben jót nevetgéltek a kínos jeleneten. Pedro Pascal részegen vette át a legjobb férfi színésznek járó díjat a 2024-es SAG-gálán

Fotó: Getty Images via AFP / Getty Images via AFP/2024 Getty Images

A nyertesek teljes listáját a linkre kattintva tekintheti meg.