Hatalmas örömhírt jelentett be Radics Gigi - fotó

Az énekesnő tavaly szerepelt a Dancing with the Stars negyedik szériájában Baranya Dávid oldalán. Műsorról műsorra vetkőzte le a gátlásait, kilépett a komfortzónájából, ami nem csak a zsűri, de a nézők szimpátiáját is kivívta, ugyanis ő lett a legjobb női versenyző, negyedik helyezettként búcsúzott a táncparkettől.

Úgy tűnik azonban, hogy annyira hiányzott neki ez a fajta mozgás, hogy ismét tánccipőt húzott, amiről az Instagram-oldalán számolt be a követőinek.