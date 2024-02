Kozso, azaz Kocsor Zsolt nevéhez több sikeres zenekar is fűzödőtt a kilencvenes években, ugyanis ő alapította, majd segítette karrierjét olyan előadóknak mint az All 4 Love, Picasso Branch, Shygys és a Bestiák. Most úgy döntött, visszatér a könnyűzenei piacra és egy újabb bandát alapított, az új együttes Álmokboyz néven kezdi a zenei pályafutását.

Összeállt a legújabb fiúbandánk! ÁLMOKBOYZ! Yeah! Első, debütáló koncertünk ma este Svájcban!