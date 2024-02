Kiderült Peter Srámek hatalmas fogyásának titka - videó

Ilyenkor az ember nem tud figyelni rá, hogy háromóránként valami kicsit egyen. Nem tudtam figyelni. De most rákattantam egy módszerre, ami segít abban, hogy ilyen életstílus mellett tudjak enni és fogyok is. Nem kell agyon sem sportolni, mert nem is szeretek időt szakítani a sportra, ha van egy kis szabadidőm, akkor otthon pihenek" - mondta a TV2 stúdiójában az énekes, aki inkább egy gyógynövényes étrendkiegészítőt választott a fogyáshoz, ami hatásosnak bizonyult, és még a kedvenc ételeiről sem kellett lemondania.

Ehetek mindent, édességet is, csak nem látszik rajtam. Szétbontja rajtam a zsírokat ez a cucc.

A cukorszintemet helyrehozta, nem vagyok annyira fáradékony. Észrevettem, hogy a rajongók elkezdtek körülöttem fogyni, szintén ugyanezzel a módszerrel" - magyarázta a Mokkában Peter Srámek, aki úgy tűnik, hogy sokakat motivált arra, hogy megszabaduljanak a súlyfeleslegüktől.