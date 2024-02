Lecserélte táncos párját Tóth Gabi

Fotó: Instagram/Tóth Gabi / Instagram/Tóth Gabi

Mint a kivágott képen is látható, Bődi Dénesről van szó, akit a Dancing with the Starsban még Zimány Linda, majd Hunyadi Donatella oldalán láthattunk, utóbbival egy csók nyomán össze is hozták a lapok.

Tóth Gabi és Bődi Dénes között természetesen munkakapcsolat van, az énekesnőnek továbbra is egy másik táncos, Papp Máté Bence a párja.