Luxusutazásra vitte G.w.M Kulcsár Edinát - kép

Az elmúlt hónapokban leginkább csak panaszkodott Kulcsár Edina és G.w.M, ugyanis a rapper egészségügyi állapota egyre csak romlott, depresszióján túl még a belső fülében is leállt az egyensúlyért felelős szerve, ezért folyamatos egyensúlyzavarral, szédüléssel, hányingerrel küzdött, ezért is kellett orvosa utasításaira lemondani a nagyobb koncertjeit. Emiatt sokan támadták, mivel egyáltalán nem úgy viselkedett, mintha tényleg beteg lenne, kisebb koncertekre járt és sokat vezetett, pedig nem lett volna megengedett autóba ülnie, de ő nem vette figyelembe az orvos utasításait.

Sokan úgy gondolták, hogy anyagi problémákkal küzdhetnek, mivel aprópénzért árulják ki magánéletüket a valóságshow-ban, valamint G.w.M bevételeitől is elestek a rejtélyes betegségei miatt. Most erre rácáfoltak, ugyanis nemrég elutaztak, bár egyelőre pontosan nem árulták el, hogy hová, de közös kislányukat, Amarát is magukkal vitték. A rapper korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésekben mutatta meg, hogy tengerparti környezetbe vitte családját, és egy hajókázáson készített több felvételt is, melyen azzal is eldicsekedett, hogy ő és felesége, Kulcsár Edina is tetőtől talpig méregdrága Gucci-ruhákat viselnek.