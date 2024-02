Már szégyelli egymást Tóth Andi és Marics Peti?

Valójában csak pár hónapról lehetett szó, ugyanis a következő Sztárban sztárban zsűriként vettek részt, viszont a döntőre már szakítottak. Tóth és Marics le sem tudták tagadni bennük lévő feszültséget, a nézőknek feltűnt, hogy nagyon fagyos a hangulat a szerelmesek között. Végül Tóth Andi erősítette meg, hogy véget ért a kapcsolatuk, és azóta sem beszéltek a szakítás részleteiről, de valószínűleg nem sikerült barátságosan elválniuk egymástól.

Csuti és Szorcsik Viki

A Farm VIP harmadik évadában ismerte meg egymást Kulcsár Edina volt férje és a szőke színésznő, akivel a legnagyobb titokban tartották az extrém rövid kapcsolatukat, de a szemfüles követőknek feltűnt, hogy többször is ugyanonnan jelentkeztek be a közösségi oldalaikon. A románc a műsor adásba kerülését sem élte meg, így csak később derült fény arra, hogy már a forgatások alatt is összemelegedtek, bár a kamerák előtt még csak flörtöltek egymással.