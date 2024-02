Megdöbbentő nyilatkozatot tett Rúzsa Magdi - videó

Már két éve próbálja megtalálni az egyensúlyt a munka és a gyereknevelés között Rúzsa Magdi, aki 2022-ben adott életet hármas ikreinek. Bár sok segítséget kap férjétől és családjától is, mégis vannak kétségei azzal kapcsolatban, hogy jól csinálja-e a dolgait. Most dupla koncerttel készül a Papp László Budapest Sportarénába, aminek kapcsán úgy döntött, megosztja kétségeit a követőivel is, és egy érzelmes videót tett közzé az Instagram-oldalán.

Az énekesnő a gyerekei születése után egész hamar visszatért a színpadra, amin sokan csodálkoztak is. Rúzsa Magdinak közben családja és férje sokat segített, ő pedig sosem panaszkodott arra, hogy nehéz megoldania anyaként a fellépéseit, most azonban kétségei támadtak, amiket megosztott a követőivel is. Amióta megszülettek a gyerekeim, azóta elsősorban anya lettem és minden csak azután következik... Valahogy valami történt és kicsit talán elbizonytalanodtam ebben az egészben. Miközben önmagamat is kerestem és azt, hogy vagyok-e én még ott, van-e létjogosultságom, tudok-e még egyáltalán színpadon álló ember lenni... közben egy picit elvesztem. Azt sem tudtam, mit fogok csinálni az Arénában, és mi fog történni. Talán ezek azok a legmélyebb pillanatok, amikor hiszek abban, hogy a Jóisten ad egy fényt, ami megmutatja, merre kell menni" - mondta meglepő videójában Rúzsa Magdi, akit követői biztattak, hogy ne adja fel, hiszen az éneklésre született.