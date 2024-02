Meghalt a Robin Hood sztárja

Meghalt Richard Philip Lewis amerikai humorista, színész és producer. A 80-as években futott be a stand up-számaival, színészként Jamie Lee Curtis partnere volt az Anything But Love című sorozatban. Ő alakította János herceget a Robin Hood, a fuszeklik fejedelme című filmben, a Félig üres sorozatban is sokat szerepelt. Olyan filmekben és sorozatokban játszott, mint az Elég a vadnyugatból!, a Las Vegas, végállomás, a Volt egyszer egy gyilkosság, a Szívós csajok, a Mesék a kriptából, a Vidéki vakáció, a Vágyrajárók, az Alias, a Két pasi meg egy kicsi, a Hetedik mennyország, a Különleges ügyosztály.

Richard Lewis

Fotó: Getty