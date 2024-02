Megmutatta új párját Árpa Attila volt barátnője - kép

Két éve még a Nagy Őben küzdött Árpa Attila kegyeiért Nyergesi Tímea, aki végül meg is nyerte a műsort, vagyis Árpa Attila szívét. Azonban mire véget ért a műsor, már nem alkottak egy párt, mégsem alakult ki köztük a szerelem. A modellkedéssel is foglalkozó nő azóta is kereste a boldogságot, most úgy tűnik, hogy meg is találta, hiszen követőinek szerelmes fotókat mutatott egy férfit ölelve.

Nyergesi Tímeát a Nagy Őből ismerhették meg a tévénézők, ő volt az, akit végül Árpa Attila sok barátnőjelölt közül választott ki, végül mégsem maradtak együtt. A lovászként dolgozó nő azóta is kereste a szerelmet, úgy tűnik, most rátalált, ugyanis több fotót is megosztott egy romantikus utazásról az új párjával. A helymegjelölés alapján Törökországba utazott a rejtélyes férfival, akivel egymást átölelve, félreérhetetlen helyzetben láthatók. A többi fotót a kirándulás helyszínéről mutatta, de egyelőre többet nem árult el a kapcsolatáról.