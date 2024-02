Next Top Model Hungary: Hajdú Péter volt barátnője is ott lesz a TV2 legújabb műsorában

A versenybe szálló lányoknak szépségük mellett állóképességükre, szakmai elhivatottságukra, alázatos hozzáállásukra és alkalmazkodóképességükre is szükségük lesz, hogy meggyőzzék a Next Top Model Hungary négy tagú szakmai zsűrijét. A tét hatalmas, hiszen a 10 millió forintos fődíj mellett többek között a Palvin Barbara karrierét is menedzselő Icon Modell Management kétéves exkluzív modell szerződése vár a győztesre.