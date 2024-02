Retteg a fájdalmas műtéttől Oszter Sándor özvegye

Az első műtét olyan rossz élmény volt neki, hogy most képtelenség megnyugtatni szegényt.

Csak remélni merem, hogy ennél a műtétnél megfelelő mennyiségű fájdalomcsillapítót kap, különben teljesen összeomlik szegény" – mondta a Borsnak Failoni Donatella és Oszter Sándor közös lánya, Oszter Alexandra.

Közvetlenül a műtét előtt maga Failoni Donatella is megszólalt: "Az ország legjobb orvosnője műt, nagyon bízom benne, hogy a lehető legjobb eredményt fogja elérni. Ezzel együtt is nagyon félek, és csak remélni tudom, hogy most annyi fájdalomcsillapítót kapok, amennyitől még elviselhető lesz a beavatkozás. Még egy olyat, mint a januári élmény, nem élnék túl!" – mondta.