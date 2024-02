Sokkoló fotókon a drámaian megöregedett Cameron Diaz

Cameron Diaz elképesztő sikernek örvendett a kétezres években is, a People magazin kétszer is beválogatta a világ 50 leggyönyörűbb színésznője listájába is, először 1998-ban, majd 2002-ben.

Cameron Diaz modellként kezdte, majd hirtelen lett népszerű színésznő. A képen a Charlie angyalai című film egyik jelenetében, bikiniben látható, de voltak merészebb jelenetei is karrierje során

Ezekben az időkben ő volt az egyik legjobban fizetett Hollywood-i színésznő, ezért is lepett meg mindenkit, hogy hirtelen, a karrierje csúcsán döntött a visszavonulás mellett, amit azzal indokolt, hogy a családjára és saját vállalkozására szeretne inkább koncentrálni, egy évvel később már férjhez is ment.