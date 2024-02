Bódy Sylvi már egy ideje kétlaki életet él, ugyanis nem csak Magyarországon, de Balin is tölti mindennapjait. Most ismét Magyarországon van, ám kedvenc sportja, a szörfözés már most hiányzik neki. Imádja szelni a hullámokat, ami teljesen megváltoztatta az életét, hiszen a sport akkor lépett be az életébe, mikor súlyos betegség lett.

"Életem során volt több olyan nagy betegségem is, ami tudom, annak köszönhető hogy nem voltam az utamon, nem voltam önmagam, nem voltam elég jó ember. Soha nem voltam rossz ember, de felszínesebb voltam. A gyerekkori barátaim ébresztettek rá erre. Ekkor voltak olyan nagy betegségeim, amik akár az életembe is kerülhettek volna. Én azt érzem, hogy nekem is volt az életben olyan időszakom, amikor nagyobb volt az arcom, vagy öntörvényű voltam és nagyon jót tett az, hogy az óceán megnevelt" árulta el.