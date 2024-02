Születendő kisfiának üzent G.w.M

Mint írtuk, ismét terhes Kulcsár Edina, sőt már a harmadik hónapban jár: így már azt is tudják a férjével, G.w.M-mel, hogy közös kislányuk, Amara után kisfiuk fog születni.

A hírre most már G.w.M is reagált nyilvánosan: "Édes kicsi szerelmetes fiam! Nagyon várunk Anyával, mindentől jobban! Köszönöm az istennek ezt a hatalmas áldást, amit ismét kaptunk. Nagyon nagy vágyam volt, igazából már »csak« erre vágytam, semmi másra. RÁD KICSI HERCEGEMMM! Várunk nagyon kincsem! KULCS, KÉSZÜLJ!!! Tudod, hogy egy is kemény belőlem, de most már kettő lesz!" – írta az Instagramon, Kulcs alatt nyilván Kulcsár Edinát értve.