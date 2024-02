Tíz évvel a halála után rendeződik Csala Zsuzsa hagyatékának sorsa

Éppen tíz éve halt meg az ország legendás komikája, Csala Zsuzsa. A Jászai Mari-díjas színésznő mosolya sokak emlékezetében még tisztán él, sosem feledi el a közönség őt, ám a relikviáit eddig sehol sem állították ki, ami fájó pont volt a család számára. De ez most változhat, hiszen a dunaalmási polgármester felkínált egy lehetőséget, amiről a színésznő unokahúga, Dankó Dóra lelkesen számolt be.

– A polgármester felajánlotta, hogy a hivatalban kialakítanak egy szobát, ahol emléket állítanak Csala Zsuzsának, ha összeválogatjuk a kiállításra szánt relikviákat. Ez hatalmas öröm számomra, mivel a nagynéném, Bumbika nagyon erősen kötődött a településhez. Még az anyai nagyszülei építettek ott egy nyaralónak szánt épületet, ami később a család lakóhelye lett. Továbbá ő is abban a dunaalmási sírban van eltemetve, ahol a többi felmenője, rokona is nyugszik – magyarázta a Blikknek az unokahúg, aki jelenleg is dolgozik azon, hogy összeválogassa a megfelelő tárgyakat, amelyek méltóképpen állítanak majd emléket nagynénje munkásságának.