Tolvai Reni elképesztő fotókon mutatta meg, mennyit változott az elmúlt években

Tolvai Reni egyre többet mutat magából, az egyik legújabb képén konkrétan a mellbimbóit is látni. Miután az elmúlt években több mint húsz kilótól megszabadult, nemrég újra plasztikai sebész segítségét kérte, ugyanis minden porcikáját nem tudta feszesre varázsolni. A karjával nem volt elégedett az énekesnő, az úgynevezett integető hájtól szabadították meg, de volt mellnagyobbító műtétje is, és a szája is fel van töltve.

A feltűnő változásra ő maga is nagyon büszke, most egy előtte-utána képen is megmutatta, hogy nézett ki huszonévesként, és hogy fest most, harminc felett.