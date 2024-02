Tóth Gabi elárulta, mit gondol Mikes Annáról - videó

Krausz Gábor és Mikes Anna januárban, egy romantikus fotóval jelentették be, hogy egy pár alkotnak. Tóth Gabi ritkán nyilatkozott a kapcsolatukról, ám most elárulta, hogy mit gondol a Dancing with the Stars táncosnőjéről.

Egy interjúból kiderült, hogy Tóth Gabival közös kislányuk, Hannaróza Mikes Annához jár táncolni, aminek különösen örül az énekesnő. "Nagyon örülök neki, mert a latin táncok nekem is a szívem csücskei. Szerettem volna, hogy ha a legprofibbhoz jár, és az Annánál profibb nincsen" - árulta el. Azt is kifejtette, hogy szerinte volt férje, és a táncosnő mennyire illenek össze.

"Én nagyon szeretem őt (Annát). Nagyon összeillenek, még hasonlítanak is egymásra én azt látom, külsőre is. Nagyon kívánom, hogy legyenek boldogok, mert lehet, hogy egymással nem jól működtünk, de az nem jelenti, hogy mással nem lesz nagyon boldog" - fejtette ki. Hozzátette: mivel ő hagyta ott Krausz Gábort, ezért megérti, hogy ha volt férje indulatosabb vele a kelleténél. "Hiszem azt, hogy idővel belátja, hogy nem mindent rajtam kellett volna az országnak levernie, hanem azért itt két emberen múlnak a dolgok egy házasságban. Nem láttak bele, hogy mi volt, nem látták, hogy mennyit küzdöttem. Én bármibe belementem volna a Mátéval, én lezártam előtte a házasságom. Nem kezdtem el viszonyt folytatni egy harmadik féllel, mert tiszteltem és szeretem őt annyira, hogy ezt nem akartam megtenni vele" - részletezte Ágai Kis András műsorában.

Azt is elmondta, hogy egy lap kiforgatta a szavait, ugyanis soha nem nyilatkozott olyat, hogy négyesben találkozgatnak, amiből konfliktusa is volt, és nagyon kényelmetlenül érezte magát.