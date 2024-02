Újra kibékülhetett Tolvai Reni és Kállay-Saunders András

Tolvai Reni egy ideje legújabb albumát hirdeti a közösségi oldalain, melyhez igazán merész fotókat és videókat mellékel. Az énekesnő azt ígéri, hogy egy teljesen új oldaláról mutatkozik be, sokkal bátrabb és szókimondóbb dalokkal készül a rajongóinak, ezt tükrözik a róla készült merész fotók is, melyeken domina-szettekben pózol. Legújabb bejegyzésében is egy hasonló fotón látható, melyen azt is megmutatta, hogy milyen dalok lesznek az új albumon.