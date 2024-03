Adásban vett gyűrűt, most megszólalt az eljegyzésről a TV2 sztárja

A Tankcsapda dobosa, a jelenleg a Kincsvadászokban látható Fejes Tamás a legutóbbi adásban megvett egy 1919-ben készült, gyémánttal ékesített jegygyűrűt, amelyet bevallottan a barátnőjének szánt – mire a stúdióban ülők elkezdtek találgatni, hogy vajon lánykérésre készül-e.

"Nem eljegyzési gyűrű, nem annak vettem, ez egy kedves ajándék. Ez egy gyönyörű gyűrű, értékes kővel, és az az érdekessége, hogy az ilyen kézzel metszett gyűrűkön eltűnik a vésés idővel. De ez úgy néz ki, mintha nem is hordták volna. Gondoltam, hogy a csajom örülne neki, és úgy is volt, nagyon örült neki. Egyébként ha eljegyzési gyűrűt vennék, akkor az biztos, hogy nem egy használt ékszer lenne, legyen bármilyen értékes is" – tisztázta a helyzetet utólag, a Bors kérdésére Fejes Tamás.