Berki Mazsi az Instagram-oldalán osztotta meg, hogy Bangkokból Koh Samui szigetére utaztak Zoltánnal, és már az is kiderült, hogy melyik luxusszállodában töltik az idejüket. Egy ötcsillagos reszortról van szó, egészen pontosan a Kimpton Kitalay Samuiról, ami nem csak az óceánparton fekszik, de még privát medencés villákat is lehet benne bérelni. Az özvegy egy bikinis képet is mutatott most magáról, amit a párja készített róla.