Díjat nyerhet a Dancing with the Stars és az Ázsia Expressz

Március 27-én adják át a Televíziós Újságírók Díja kategóriagyőzteseinek elismeréseit. A 2014-ben alapított díjat idén is az előző évben képernyőre került legprofesszionálisabb magyar, szórakoztató műfajú tévés teljesítmények legjobbjai vehetik át. A díj szabályzata alapján kategóriánként az a három televíziós produkció és személy került az esélyesek közé, akikre az elismerést odaítélő médiumok a legtöbb szavazatot adták.

2024-ben 14 kategóriában mérettetnek meg a jelöltek. Díjat vehetnek át nagyszabású showműsor, vetélkedő, reality, gasztroreality, talkshow, zsűritag, női műsorvezető, férfi műsorvezető, sorozat, színésznő, színész, női mellékszereplő és férfi mellékszereplő, valamint most először szórakoztató-ismeretterjesztő műsor kategóriában. A jelöltek közt van a Sztárok a reptéren, a Séfek séfe, a Szerencsekerék, a Dancing with the Stars és Ázsia Expressz is, többek között.