Egy szál flitteres bugyiban fotózta magát Kiszel Tünde lánya - kép

Hunyadi Donatella a Dancing with the Starsban mutatkozott be a közönségnek, mivel ki akart tűnni ismert édesanyja, Kiszel Tünde árnyékából.

A TV2 show-jából ismert táncpárja, Bődi Dénes újra együtt léptek színpadra a múlt hétvégén, hiszen többek között ők is részt vettek a március 10-i Tina Turner emlékkoncerten, melyen Tóth Gabi és Király Linda is énekeltek.