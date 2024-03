Kiderült az igazság Hunyadi Donatella és Bődi Dénes kapcsolatáról - videó

Hunyadi Donatella és Bődi Dénes között nagy volt a összhang a Dancing with the Stars táncparkettjén és azon kívül is. Bár tagadják, hogy szerelem szövődött volna köztük, több olyan fotót osztottak meg a nyilvánossággal, amin kétségkívül látszik, hogy nagy közöttük a vonzalom. Sőt a színpadon még egy csók is elcsattant, azóta pedig többen azt állítják, hogy a valóságban is egy párt alkotnak.

Hunyadi Donatella azonban most pontot tett a találgatások végére, és elmesélte, hogy mi az igazság.