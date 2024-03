Elkapták a rendőrök Will Smitht Malibuban, miután nem tartotta be a sebességkorlátozást: a megengedett 45 mérföld per óra (nagyjából 72 kilométer per óra) helyett 63 mérföld per órával (körülbelül 101 kilométer per órával) hajtott.

A színészt meg is büntették, a rendőrség pedig később úgy nyilatkozott, senkivel sem kivételeznek a Pacific Coast Highwayen, vagyis a Csendes-óceán mellett haladó autópályán – mivel annak különösen veszélyes szakaszán majdnem hatvanan haltak meg az utóbbi tizennégy évben.