Elképesztő ruhákban készül az újabb versenyre a magyar szépségkirálynő - fotók

A jelenlegi Miss World Hungary, Hacsi Boglárka már Indiában van a világversenyen, ahol a sportteljesítményt mérő szakaszban és a Miss World Talent alversenyen szenzációs helyezéseket ért el.

A magyar szépségkirálynő most arról számolt be egy Instagram-sztoriban, hogy közeledik a Topmodel Challenge, amelynek keretében modellkedni fognak a lányok, mindenki két ruhát mutat be.