Feszülős nadrágban és melltartóban mutogatja magát Kiszel Tünde lánya - fotók

A Dancing with the Starsból is ismert Hunyadi Donatella gyakran mutat magáról merész fotókat a közösségi oldalán. Most egy világoskék sportmelltartóban és feszülős nadrágban mutatta meg magát a követőinek. A modellkedés mellett most újra a táncra fókuszál, ugyanis lehetősége nyílt újra Bődi Dénes után megmutatni a tánctudását, mivel ők is fellépnek a következő Tina Turner emlékkoncerten, mely március 10-én kerül megrendezésre. Az eseményen Tóth Gabi is énekelni fog, ugyanis ő váltja le Tóth Andit, aki többé nem vállalta a felkérést.