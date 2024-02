Falatnyi melltartóban és feszes nadrágban mutogatja magát Hunyadi Donatella - kép

Kiszel Tünde lánya és a Dancing with the Starsból ismert táncpárja, Bődi Dénes újra együtt lépnek színpadra, hiszen ők is fellépnek a március 10-én megrendezésre kerülő Tina Turner emlékkoncerten. A fiatal lány most egy képet is mutatott a táncpróbáról, ahol szexi szettben pózolt a kamerának.

Mint írtuk, Tóth Andi helyett Tóth Gabi lép fel a következő, Tina Turner emlékére szervezett koncerten. Az énekesnő után Kiszel Tünde is bejelentette, hogy lánya és egykori táncpárja, Bődi Dénes is előadásukkal színesítik az emlékműsort, ezért már gőzerővel gyakorolnak a március 10-én megrenedzésre kerülő eseményre. Hunyadi Donatella büszkén vállalta a felkérést, hiszen a TV2 táncos show-jában is remekül teljesített, és boldog, hogy újra együtt táncolhat egykori partnerével, Bődi Dénessel. A fiatal modell most a közösségi oldalán mutatott egy képet a próbateremből, melyen szexi szettben pózol. Hunyadi Donatella egy falatnyi sportmelltartóban és egy passzos leggingsben fotózgatta magát a hatalmas tükör előtt.

Kevesebb, mint 2 hét van hátra a Tina Turner emlékkoncertig, ahol táncosként fogok szerepelni! Alig várjuk, a próbák màr javában zajlanak - írta a bejegyzésében Kiszel Tünde lánya. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Donatella Hunyadi (@donatellahunyadi) által megosztott bejegyzés